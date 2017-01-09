09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa SGK'da borç yapılandırması olanlara son gün uyarısı yapıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47
Şanlıurfa SGK'da borç yapılandırması olanlara son gün uyarısı yapıldı

ŞANLIURFA (İHA) - SGK'den borç yapılandırması ile peşinat yada taksit uyarısında bulundu.
Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden (SGK) yapılan açıklamada, peşin ve ilk iki taksitten birini bugün ödemeyenlerin yapılandırması bozulacağı belirtildi. Şanlıurfa SGK'dan yapılan açıklamada, "Borcunu yapılandıranların peşin ya da taksitlendirme ödemelerinin son başvuru günü 9 Ocak 2017 pazartesi yani bugün sona eriyor. Bu tarihte ödenmeyen taksit veya peşin tutarlardan dolayı yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir" ifadelerine yer verildi.
(BB-SD-Y)

09.01.2017 11:51:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşümle ilgili talepleri iletti
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI EKİNCİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ TALEPLERİ İLETTİ
Demirkol çalışmaları yerinde takip ediyor
YEREL

DEMİRKOL ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR
Harran'dan Halep'e insani yardım taşıyan 3 tır daha yola çıktı
YEREL

HARRAN'DAN HALEP'E İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 3 TIR DAHA YOLA ÇIKTI
Yarının büyüklerine &quot;enerji verimliliği&quot; konusu anlatıldı
YEREL

YARININ BÜYÜKLERİNE "ENERJİ VERİMLİLİĞİ" KONUSU ANLATILDI
Viranşehir ve Bozova belediyelerine görevlendirme
YEREL

VİRANŞEHİR VE BOZOVA BELEDİYELERİNE GÖREVLENDİRME

Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Eğitim-Bir-Sen 36. Başkanlar Kurulu Toplantısı
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN 36. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
Haliliye basketbol ekibi, Silifke'yi farklı geçti
YEREL

HALİLİYE BASKETBOL EKİBİ, SİLİFKE'Yİ FARKLI GEÇTİ
Demirkol Devteşti Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL DEVTEŞTİ MAHALLESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
&quot;Kudüs Şairi&quot; Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'da anıldı
YEREL

"KUDÜS ŞAİRİ" MEHMET AKİF İNAN ŞANLIURFA'DA ANILDI
Şanlıurfalı gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü
YEREL

ŞANLIURFALI GENÇLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI ANMA ETKİNLİKLERİ
Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BAKARY SORO İLE ANLAŞTI