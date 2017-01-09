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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:49
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda İl Öğrenci Meclisi Başkanı Emre Can Demir ve İl Öğrenci Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları da katıldı. Toplantıda okullarda görülen öğrenci problemleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, bunlara yönelik alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri dile getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik'te düzenlenen Kazanım değerlendirme sınavlarından söz etti ve sınavlarla ilgili öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Durmuş, sınavlarda çıkan soruların ders ve çalışma kitaplarında işlenen kazanımlardan geldiğini belirtti. Durmuş, okullarda serbest zaman etkinlikleri için alanlar oluşturulacağını söyledi ve bu alanlarda nelerin bulunmasını istediklerini öğrencilere sorarak görüşlerini aldı. İl Öğrenci Meclisi Başkan ve üyeleriyle yapılan toplantının çok yararlı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, öğrencilere verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti ve kendilerine başarılar diledi.
(CKT-CY)

09.01.2017 11:53:58 TSI
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