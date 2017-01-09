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Selim Kaymakamı Keklik, muhtarlarla bir araya geldi



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KARS (İHA) - Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, Baykara grubu muhtarlarla bir araya geldi.

Selim Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Mehmet Keklik, Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya 14 köy muhtarı hazır bulundu.

Toplantıya Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, Özel İdare Müdürü Kurban Emir ve Baykara grup içme suyundan yararlanan 14 köy muhtarlarımız katılarak su ile ilgili sıkıntılar masaya yatırıldı.

Baykara grubuna bağlı 14 köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen kaymakam Mehmet Keklik, muhtarlara köyleriyle ilgili yapılması planlanan projeleri anlattı. Muhtarların talep ve önerilerini de dinleyen Keklik, toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

(IÇ-AA-Y)



09.01.2017 11:58:03 TSI

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