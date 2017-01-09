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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Butik Elele'den 2 bin aileye yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:56
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım
Butik Elele'den 2 bin aileye yardım

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan 'Butik Elele' hizmeti, 2016 yılında yaklaşık 2 bin ailenin yüzünü güldürdü.
Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 'Butik Elele' ile 2016 yılında 2 bin aileye yardım eli uzattı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran ve gerekli incelemeleri yapılan yurttaşların giysi ve ev eşyası ihtiyaçları, Butik Elele'ye gönderilen bağışlarla karşılandı. Yardımlar arasında sıfır ya da ikinci el giysilerden mobilyaya kadar çeşitli eşyalar yer aldı.
Butik Elele hizmeti kapsamında, vatandaşların bağışlamak istediği eşyalar görevliler tarafından evlerinden teslim alınıyor. Hayırseverler, 369 64 02 numaralı telefondan randevu alarak bu imkandan yararlanabildikleri gibi, bağışlarını bizzat Girne Kültürpark'ta bulunan Butik Elele'ye de teslim edebiliyor. Titizlikle tasnif edilip hazır hale getirilen eşyalar, randevu sistemiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hem sıfır hem de ikinci el bağışların kabul edildiği Butik Elele'de, her mevsime uygun giysiler, yatak, koltuk, masa, buzdolabı, televizyon, fırın, mutfak malzemeleri gibi farklı ürünler bulunuyor.
Hayırseverlerin bağışlarıyla büyüyen Butik Elele'nin Karşıyaka'da dayanışmanın merkezi haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Butik Elele sayesinde dar gelirli yurttaşlarımızın eksikleri gideriliyor, yüzleri gülüyor. Bağışlar en doğru adreslere ulaştırılırken, toplumsal hassasiyetlere de dikkat ediliyor. Dar gelirli ailelerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya, imkanı olan tüm yurttaşlarımızı da bağış yapmaya bekliyoruz" dedi.
(HG-Y)

09.01.2017 11:59:44 TSI
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