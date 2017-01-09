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DSİ 4. Bölge Müdürü Çınar'dan Beyşehir Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti.

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, beraberindeki Müdür Yardımcısı Mehmet Muhittin Özyalvaç ile birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile bazı meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, DSİ'nin bölgedeki yatırımları ele alındı. Ziyarette, ilçe genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrasında Beyşehir Gölü ile bölgede bulunan gölet ve barajlardaki su seviyesi ve doluluk durumu konuşuldu. Ayrıca, ani kar erimeleri sonucu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler de masaya yatırıldı.

(ARÖ-AH-Y)



09.01.2017 12:06:05 TSI

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