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Ovacık'ta yollar buz pistine döndü



(Fotoğraflı)



Sidar Eren

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanmalar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İlçede aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buz kapladı. Trafiğe zincirsiz ve kar lastiksiz çıkan çoğu sürücü de önlem almadığı için yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan kayak tesisinden ilçe merkezine dönmeye çalışan sürücüler, Hozat Köprüsü mevkiinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yokuş yukarı yolda ilerlemekte hayli zorlandı. Araçları kayan sürücülerin yardımına ise Munzur Çayı kenarında yürüyüşe çıkan ve kayak tesisinden ilçe merkezine gitmekte olan vatandaşlar yetişti. Araçları arkadan iterek kaldıkları yerden çıkaran vatandaşlar, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, sürücüler buzlanan yolların yetkililerce tuzlanmasını istedi.

(SE-MP-Y)



09.01.2017 12:05:12 TSI

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