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Rektör Bircan, çalışan gazetecileri unutmadı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Cavit Bircan, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

ADÜ Rektörü Bircan, mesajında; "Üstlenmiş olduğunuz görevin zorluğu ve ehemmiyetinin farkında olan bir akademisyen olarak '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kurumun adına kutluyorum. Görevlerini yaparken yaşamlarını yiriten gazetecilerimizi şükranla anıyor, tüm basın çalışanlarını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



09.01.2017 12:06:55 TSI

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