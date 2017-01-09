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Hakkari'de yol tuzlama çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi ekipleri, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması başlattı.

Hava sıcaklıklarının eksi 18 dereceye kadar düştüğü Hakkari şehir merkezinde; yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmaların önüne geçmek için belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı. Dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda oluşan buzlanmaların trafik kazalarına yol açmaması ve yayaların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi için şehir genelinde tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının normalleşinceye kadar tuzlama çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

(FT-MSA-Y)



09.01.2017 12:07:05 TSI

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