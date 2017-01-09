YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler için emniyet sıkı takipte

Öğrenciler için emniyet sıkı takipte



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında öğrenci servislerini denetledi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında öğrenci servisleri üzerine uygulama yaptı.

Kış Lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi.

Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken araca inip binme konularında bilgilendirdi.

Okul önlerinde ve yol güzergahlarında sürekli yapılacak olan denetimlerde evraklarında eksik olan veya öğrenci servisi olma şartlarına uygun olmayanlara kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi. Yapılan denetlemeler sonucunda 20 araç kontrol edilirken 2 öğrenci servis trafikten men edildi. 4 Araca 5bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

24 Saat denetim

Düzce'de şehir merkezinde birçok noktada 24 saat halkın refahı ve güvenliği için yapılan uygulamaların dışında D100 karayolu üzerinde şehrin giriş ve çıkışları da kurulan polis noktalarında asayiş ve trafik yönünden denetleniyor.

(AY)



09.01.2017 12:08:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER