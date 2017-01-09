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DİKA'dan gençlerin projelerine teknik destek



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) bölgedeki gençlere yönelik 34 proje başvurusuna teknik destek sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu özelinde açmış olduğu proje çağrısı ile Türkiye genelindeki proje çağrısı olmak üzere iki adet Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Teklif Çağrısı yayınlandı. Bu kapsamda DİKA, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olan bu programlardan TRC3 Bölgesi'ndeki paydaşların yararlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyip proje hazırlama konusunda teknik destek sağladı. Böylece Mardin'den 14, Batman'dan 11, Şırnak'tan 5 Siirt'ten 4 adet olmak üzere toplam 34 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin toplam bütçesinin 3 milyon 755 bin TL olduğu belirtildi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bakanlığın gençlere yönelik olarak gerçekleştirmiş oldukları programı çok önemsediklerini ifade ederek buna paralel olarak en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirtti. Altındağ, "Ajansımızın bundan sonraki stratejisi Bölgemize hibe desteği vermek yerine Bölge dışı kaynaklardan Bölgemize destek sağlamak şeklinde olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında bölgemizden 34 adet proje başvurusu yapılması da tamamen ajansımızın gayret ve çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları gibi tüm paydaşlarımızın proje yazma kültürünü geliştirmelerini ve kurumsal kapasitelerini arttırmalarını sağlamak Ajansımızın en önemli amaçlarından biridir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu özelinde açılmış proje çağrısında desteklenecek projeler kitap kafe projeleri, mobil gençlik merkezi projeleri ve gençlik merkezi projeleridir. Bu projelerin destek miktarlarının alt limiti 50 bin TL, üst limiti 125 bin TL'dir. Türkiye geneline yönelik olarak açılmış proje teklif çağrısında desteklenecek projeler ise mesleki eğitimle meslek edindirme projeleri, sosyal uyum projeleri, bilimsel araştırma projeleri, bağımlılıkla mücadele projeleri, yenilikçi fikir projeleri (animasyon, dijital oyun, akıllı telefon uygulamaları) ile kültür ve sanat projeleridir. Program kapsamında desteklenecek bu projeler için Bakanlık katkısının alt sınırı 10 bin TL, üst sınırı ise 250 bin TL'dir" dedi.

Gençlik Projeleri Destek Programı'nın amacı, gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin ve girişimci gençler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu anlatan Altındağ, şunları kaydetti:

"Toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmaktır. Programın öncelikleri ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklarda fiziksel veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasıdır. Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilerek bilinçlendirilmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye katkı sağlanmasıdır. Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesidir. Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zeminlerinin genişletilerek sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır. Saha çalışmalarında programın ana hedef kitlesini öncelikle ortaokulda ve lisede okuyan gençler, engelli gençler, bağımlı gençler, şehrin gelir ve eğitim seviyesi düşük, dışarıdan göç alan bölgelerinde yaşayan gençler, şehrin kırsal bölgelerinde yaşayan gençler, sokakta yaşayan ya da sanayi bölgelerinde çalışan gençler, tutuklu veya hükümlü gençler, anne veya babasını kaybetmiş ya da aile bütünlüğü bozulmuş genç gruplarının hedef alınması beklenmektedir. DİKA'nın teknik destek faaliyetleri ile bölgenin proje kapasitesinin artırılması uzun vadede bölgeye hem sosyal, hem kültürel katkısının yanında ekonomik getirileri de olacaktır."

(MSK-MP-Y)



09.01.2017 12:09:02 TSI

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