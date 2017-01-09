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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında yollara 310 bin ton asfalt, 180 bin m2 beton serdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:03
Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında yollara 310 bin ton asfalt, 180 bin m2 beton serdi

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında mahalle yolları ve ana arterlerdeki asfalt ve betonlama çalışmalarında 310 bin ton asfalt, 180 bin m2 de beton serdi.
Büyükşehir Belediyesi geride kalan yıl boyunca mahalle yollarına 310 bin ton asfalt sererken, söz konusu asfaltın tamamı Büyükşehir Belediyesi tesislerinde üretildi. Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol betonlama çalışmalarında da büyük bir başarı elde etti. 2016 yılında mahalle yolları için 50 milyon TL'lik betonlama ihalesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çalışmaların yüzde 91'ini tamamladı. Mahalle yollarına 2016 yılı içinde 180 bin m2 serilirken söz konusu ihale kapsamında kalan yüzde 9 kısmın tamamlanması çalışmalarına aralıksız olarak devam ediliyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 2016 yılında Trabzon tarihinin en yüksek bütçeli yol çalışmasının gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu çalışmalara emek veren mesai arkadaşları ve tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Ülkemizin en uzun yol ağına sahip ili olan Trabzon'umuzdaki yol sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ettik. 2016 yılı çok verimli bir yıl oldu. 2017 yılı Ocak ayında olmamıza rağmen yol çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Kar yağdığında kar mücadelesine, hava şartları uygun olduğunda yol çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Her şeyin en iyisine layık olan halkımız için görevimizin başındayız" diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

09.01.2017 12:03:19 TSI
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