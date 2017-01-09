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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Çalıntı fındıklar için tüccarlar uyarılıyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:05
Çalıntı fındıklar için tüccarlar uyarılıyor
- Trabzon Ticaret Borsası, telefon mesajı ile tüccarları fındık hırsızlığı ile ilgili anında haberdar ediyor

TRABZON (İHA) - Trabzon'da hırsızlık yapılarak çalınan fındıkların, piyasada satın alınmaması için Ticaret Borsası (TTB) tarafından üyelerine anında mesaj geçilme uygulaması aralıksız sürdürülüyor.
Son olarak dün gece Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır mahallesinde Vehbi Yılmaz'a ait evden 15 çuval içinde yaklaşık bin 200 kilogram yabani ve sıra çeşidi fındığın çalındığı telefon mesajı ile fındık alım-satımı yapan manavlara iletildi.
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 2012'den itibaren uygulamaya başladıkları yöntemle çalıntı fındıkların satın alınmasını önlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu sistem manavlarımızı alım sırasında dikkatli olmaya sevk ederek, çalıntı fındıklarında zaman zaman ele geçirilmesini sağlamıştır. Burada manavlarımıza fındıklar kadar satın aldıkları kişilere de dikkat etmeleri düşüyor. Şüphelendikleri ile ilgili de emniyet güçlerine uyarıda bulunmalarını bekliyoruz" dedi.
(BK-ÖS-Y)

09.01.2017 12:09:35 TSI
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