09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eskil Belediyesi'nden çocuklara tiyatro şöleni

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:07
Eskil Belediyesi'nden çocuklara tiyatro şöleni
Eskil Belediyesi'nden çocuklara tiyatro şöleni

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik orman ve ağaç sevgisi temalı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Eskil Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen tiyatro gösterisine çok sayıda öğrenci katılırken, öğrenciler tiyatro gösterisinde bilinçlendirildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, "Belediyemiz, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Bosch katkılarıyla İlçemizde çocuklarımıza yönelik Eskil Belediyesi Çok Amaçlı Salonda Yönetmenliğini Kerem ALIŞIK'ın yaptığı Orman ve Ağaç sevgisi temalı tiyatro düzenledik. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nu, çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılayan "La Fonten Orman Mahkemesinde" isimli oyunuyla İlçemizdeki minik tiyatro sevenlerle buluşarak, çocukları hem eğlendirdi, hem de miniklere ağacı doğayı sevmeyi ve bunları korumanın önemine değindi" dedi.
(YC-AH-Y)

09.01.2017 12:10:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kriz masası oluşturan belediye kar'la mücadelede tam not aldı
YEREL

KRİZ MASASI OLUŞTURAN BELEDİYE KAR'LA MÜCADELEDE TAM NOT ALDI
Başkan Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN YAZGI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Aksaray'da eğitime kar engeli
YEREL

AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

AKSARAY'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 YARALI