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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MGC Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:13
MGC Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
MGC Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Akbulut,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.
Muğla Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gün dolayısıyla bir açıklamada bulunan MGC Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Akbulut, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen 212 sayılı kanunun 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bu tarihin de 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edildiğini kaydetti.
Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğunu vurgulayan Başkan Akbulut, " Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bütün bu faaliyetlerin bir toplumun kültürel ve düşünsel dünyasıyla ilgili faaliyetler olduğu düşünülürse, basın sektörünün modern toplumlar için önemi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır"
Ülkemizde objektif olmanın, vicdan ve akılla gazetecilik yapmanın zor olduğu uzun dönemler yaşandığına dikkat çeken Başkan Akbulut, "Günümüzde basın organlarının büyük bir bölümünün siyasi güçlerle bağı bulunmakta ve bunu yokmuş gibi gösterme gayretini inatla sürdürmekte ve objektiflik kılıfının altına gizlenmeyi başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Oysaki güdümsüz, güçlü bir basın anlayışı, güçlü gazeteci ve güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır" dedi.
Mesai saati dilimi olmayan ve 24 saat güvenlik güçlerimiz gibi sürekli görevinin başında olan basın çalışanlarının bu yoğun çalışmaya rağmen en fakir kesim olduğunu da dile getiren MGC Başkanı Süleyman Akbulut, bu kadar çalışıp ekonomik darbe yiyen başka bir meslek grubu olmadığını vurguladı. Akbulut, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanlarının bir an önce Basın için çalışma başlatmalarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı.
(VE-MB-Y)

09.01.2017 12:17:31 TSI
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