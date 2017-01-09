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Bilecik'te okullara katkı sağlayan iş adamlarına plaket takdimi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesine katkı sağlayan iş adamlarına plaket ve hediye takdim töreni gerçekleştirildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş, iş adamları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda okula katkı sağlayan iş adamlarına İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından plaket verildi. Bu kapsamda Bilecik TSO Başkanı Mefail Ateş, iş adamları Osman Kenan Şenşar, Harun Dağ, Zübeyir Coşan, Şükrü Keskin, plaketlerini aldılar. Daha sonra 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okulda düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışmalarında ve deneme sınavlarında dereceye giren 11 öğrenciye, masa tenisinde il birincisi olan öğrenciye, plaket ve hediyeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı ve okul ihtiyaçları için katkı sağlayan iş adamlarına da teşekkür etti.

(CKT-CY)



09.01.2017 12:18:30 TSI

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