YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kriz masası oluşturan belediye kar'la mücadelede tam not aldı

Kriz masası oluşturan belediye kar'la mücadelede tam not aldı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da sabah erken saatlerde başkan yardımcılarıyla birlikte sahaya inen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 33 ekip, 6 greyder, 20 kepçe, 2 tuzlama aracı, 5 elle tuzlama aracı ve 200 personelin katıldığı kar temizleme çalışmalarını yerinde denetledi.

Yoğun kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkili oldu. Hafta sonu başlayan ve gün boyunca aralıklı şekilde devam eden kar yağışında Aksaray Belediyesi, aldığı tedbirlerle vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırdı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yoğun kar yağışı öncesi, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerini bir araya getirerek belediyede kriz masası oluşturdu. Haluk Şahin Yazgı başkanlığında toplanan kriz masasında Aksaray'ın yol haritası ortaya konularak, önümüzdeki günlerin hava raporları değerlendirildi. Başkan Yazgı, kar yağışının başlamasıyla birlikte Fen İşleri, Su ve Kanal Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park-Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm birimlerin harekete geçmesi talimatını verdi.

Sabah erken saatlerde başkan yardımcılarıyla birlikte sahaya inen belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı, başta Aksaray Devlet Hastanesi acil girişi olmak üzere emniyet müdürlüğü, üniversite, adliye, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, şehir merkezi, ana arter yollar, TOKİ bölgesi, Hürriyet Mahallesi gibi şehrin her bölgesinde yapılmakta olan kar temizleme çalışmalarını bizzat yerinde denetledi. Aksaray Belediyesi, 200 personel 33 ekip, 6 greyder 20 kepçe 2 tuzlama aracı 5 elle tuzlama aracı ile gece gündüz çalışma yaparak yollardaki kar ve buzlanmaları ortadan kaldırdı ve vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırdı.

"Kar rahmet ve berekettir" diyen Başkan Yazgı, ülkemizin ve şehrimizin kar yağışına çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Maşallah bu kış hem ülkemizde hem de şehrimizde çok güzel kar yağışı gerçekleşiyor. İstatistiklere göre Aksaray'ımızda da son 25-30 yılın yağabilecek en çok kar yağışı gerçekleşti. Bizler Aksaray belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kışa aylar öncesinden hazırlandık. Bizim 800 kilometrelik bir yol ağımız var. Yaptığımız çalışmalarla Biz bunun büyük bölümünde yollarının açılması gerçekleştirdik. Belediyemizde oluşturduğumuz kriz masası ile kış ve kara dair ne varsa bütün verileri masaya yatırdık. Hava raporları, yol haritaları, araçlar, ekipler hepsini organizeli bir şekilde harekete geçirdik. Kar yağdığında bizim için en önemli şey yolların açık olması. Özellikle hastane yolları hastaların hastaneye ulaştırılması konusunda çok hassas davranarak hastaneler ve acillerin yollarını açtık. Daha sonra emniyet, üniversite, adliye ile toplu taşımanın yer aldığı otobüs güzergahlarının tüm yollarını açtık. Bundan sonrada sistemli ve organize bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben buradan kar temizleme çalışmalarında emeği geçen tüm belediye personellerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

(YC-AH-Y)



09.01.2017 12:19:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER