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Hisarcık'ta hac kayıt yenileme işlemleri başladı



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Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde önceki yıllarda Hac ibadeti için başvuru yapan adayların kayıtlarının yeni yılda otomatik olarak yenilenmeyeceği için İlçe Müftülüğünde hac kayıt yenileme işlemlerine başlandığı bildirildi.

2016 yılında Kur'aya katılanlardan hacca gidemeyenler; "Kayıt Yenileme" işlemlerini 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında İl ve İlçe Müftülüklerinde veya İnternet ortamında kendileri yapabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan uyarıda, önceki yıllarda Hac ibadeti için başvuru yapan adayların yenileme işlemlerinin otomatik olmayacağı, bu nedenle kayıt yenileme işlemlerinin bireysel olarak yapılması gerektiği, yenileme işlemlerini yapmayan adayların 2017 yılı kuralarına dahil edilmeyeceği ifade edildi.(MA-EFE)



09.01.2017 12:24:09 TSI

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