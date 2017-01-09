09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Böcek'ten amatör sporlara destek

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21
Başkan Böcek'ten amatör sporlara destek
Başkan Böcek'ten amatör sporlara destek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 3. büyük stadyumu olan Konyaaltı Atatürk Stadyumu'yla her hafta önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Konyaaltı Belediyesi, Antalya'ya kazandırdığı Konyaaltı Atatürk Stadyumu ile her hafta profesyonel ve amatör lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün çalışmalarında kullandığı Konyaaltı Atatürk Stadyumu, aynı zamanda diğer birçok spor kulübüne de kapılarını açıyor.
Konyaaltı Atatürk Stadyumu son olarak hafta sonunda da, Kadınlar 3. Lig'te mücadele eden Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı ile Profesyonel Eğitim Merkezi Bayan Takımına ev sahipliği yaptı. Dostluk görüntüleriyle başlayan karşılaşmada Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı, maça hızlı başladı. Çekişmeli geçen 90 dakika sonunda Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Konyaaltı Gençlik ve Spor Bayan Takımını aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak amatör sporun her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Bu amaçla geçtiğimiz yıl hizmete açılan Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda bir çok profesyonel ve amatör takıma ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, stadyumda futbol karşılaşmaları dışında birçok spor faaliyetin de yapılabildiğini bildirdi.
Muhittin Böcek, "15 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin kişi kapasiteli stadyumumuzda futbol karşılaşmaları dışında güreş, taekwonda, okçuluk gibi kurslarımız faaliyet göstermekte. Konyaaltı Belediyespor'un oyuncularının yatılı olarak kalacağı bir kompleksimiz de bulunmakta. Stadyumu her hafta kendi futbol takımımız dışında profesyonel ve amatör lig karşılaşmaları için takımların kullanımına tahsis ediyoruz. Her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 12:24:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un Antalya kampı
YEREL

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Alanya ulaşımına 56 milyonluk yatırım
YEREL

ALANYA ULAŞIMINA 56 MİLYONLUK YATIRIM
Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sağlık durumu
YEREL

FENERBAHÇE'DE VOLKAN ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU
Vali Karaloğlu, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

VALİ KARALOĞLU, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Antalya'da trafik kazası: 16 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 16 YARALI
Kepez '15 Temmuz'u unutturmuyor
YEREL

KEPEZ '15 TEMMUZ'U UNUTTURMUYOR
Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, gençlerle buluştu
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI GENÇ, GENÇLERLE BULUŞTU
Yaralı baykuş hayvanat bahçesine teslim edildi
YEREL

YARALI BAYKUŞ HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma kar nöbetinde
YEREL

JANDARMA KAR NÖBETİNDE
Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçeli futbolcu Fernandao:
YEREL

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU FERNANDAO:
Fenerbahçe'den farklı prova
YEREL

FENERBAHÇE'DEN FARKLI PROVA
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a cevap
YEREL

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN FİKRET ORMAN'A CEVAP
Fikret Orman'dan Antalyaspor Kulübü Başkanı'na tepki
YEREL

FİKRET ORMAN'DAN ANTALYASPOR KULÜBÜ BAŞKANI'NA TEPKİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kupada maçın ardından
YEREL

KUPADA MAÇIN ARDINDAN

Falezlerden düşen genç kurtarıldı
YEREL

FALEZLERDEN DÜŞEN GENÇ KURTARILDI
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI