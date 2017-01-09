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Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Demetevler Mahallesi 53082 Sokak ile Yeşilevler Mahallesi 52057, 52038 ve 52051 sokaklara 10:00-13:00 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75111, 75113 ve 75103 sokaklara 13:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80039, 80035, 80044 ve 80033 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri, Küçükkırım ve Yarsuat mahalleler ile Polis Amca Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 08:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



09.01.2017 12:29:27 TSI

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