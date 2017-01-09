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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak Çarşamba günü, Altınözü ilçesi Kamberli, Enek ve Kozkalesi mahallelerinde 09:00-11:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Kapısuyu, Mağaracık ve Deniz mahallelerinde 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Yeni, Fidanlık, Adabucak, Mustafa Kemal, Değirmenkaşı, Pınarbaşı, Gültepe ve Bağlar mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

09.01.2017 12:30:19 TSI
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