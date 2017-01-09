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Alanya ulaşımına 56 milyonluk yatırım



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi TELEKOM ve Ticaret Lisesi katlı kavşakları için 56 milyon liralık proje hazırlandı.

Alanya'nın trafik sorununun çözümü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü, hazırlık çalışmalarını tamamladı. Projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan TELEKOM ve Ticaret Lisesi kavşaklarına uygulanacak katlı köprülü kavşak düzenlemesi, Karayolları tarafından 56 milyon lira yatırım bedeliyle ihale edildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan kavşak projelerine yakında ilk kazma vurulacak.



Alternatif yollar belirleniyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Karayolları ve yüklenici firma teknik ekipleri alternatif yolların belirlenmesi için Alanya'da bir toplantı yaptı. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in de katıldığı toplantıda, araç trafiğinde aksama olmaması için alternatif güzergahlar üzerinde görüşmeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak, Alanya'nın trafik sorununa köklü çözüm getirecek Alanya Çevreyolu projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta tamamlanacak Alanya Kargıcak arasındaki 15 kilometrelik bölümünde yol yapım ve tünel çalışmaları devam ediyor. İkinci etabı olan Kargıcak Yeşilöz arasındaki bölümünde ise proje ve diğer çalışmalar yapılıyor. Çevre yolunun ilk etabının 2018 yılı sonu itibariyle açılması hedefleniyor.



2017 dev projelerin başladığı yıl olacak

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "2017 Alanya için büyük projelerin başladığı yıl olacak demiştik. Hal Projesinin ardından şimdi de Çevreyolu ile birlikte Alanya trafiğine büyük rahatlık getirecek ve şehir içine nefes aldıracak iki katlı kavşak projemizi başlatıyoruz. Her şey tamam, sadece alternatif yolların tespiti kaldı onu da kısa sürede halledip ilk kazmayı vuracağız. 56 milyon liralık bu büyük yatırımı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.01.2017 12:31:10 TSI

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