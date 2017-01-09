YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitlerin isimleri ölümsüzleştirildi

Şehitlerin isimleri ölümsüzleştirildi



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan hain saldırılar sonucu şehit olan 2 polis ile 1 güvenlik korucusunun isimleri ilçedeki okullara verilerek ölümsüzleştirildi.

Genç Kaymakamlığınca terör saldırısında şehit edilen polisler ve güvenlik korucusunun isimlerinin yaşatılması istemiyle Bingöl Valiliği'ne sunulan teklif kabul edildi. İlçe kaymakamlığı, şehit polis memuru Hakan Akdere'nin ismini kültür merkezine, şehit polis memuru Murat Yıldırım'ın ismini Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, şehit güvenlik korucusu Mehmet Koçdagı'nın ismini ise Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verdi.

(YA-MP-Y)



09.01.2017 12:31:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER