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Aksaray Belediyesi kuşlar için yem bıraktı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için park, bahçe ve boş araziler gibi şehrin muhtelif yerlerine yem bıraktı.

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında doğada yem bulmakta zorluk çeken kuşları unutmadı. Daha önceden şehirde belirlenen park ve boş alanlara kuşlar için yem bırakıldı. Belediye ekipleri, kuşların yanı sıra doğada aç kalan diğer hayvanlar için de yiyecek ve mama bırakmaya devam ediyor.

Yetkililer, belli periyotlarla doğaya yiyecek ve yem bırakılacağını, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

(YC-AH-Y)



09.01.2017 12:31:08 TSI

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