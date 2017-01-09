09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dokuma'nın camisi yenileniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:32
Dokuma'nın camisi yenileniyor
Dokuma'nın camisi yenileniyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası içinde bulunan Dokuma Camisini yeniliyor.
Kepez Belediyesi, kentin sosyal yaşam merkezi haline gelecek olan eski Dokuma Fabrika yerleşkesindeki yorgun binalarını sırayla güçlendiriyor. Kreş binasında, oyun ve oyuncak projesi için aslına uygun şekilde tadilat çalışması yapıldı. Bilim merkezi, dokuma müzesi, klasik otomobilleri müzesi gibi ünitelerin yapılacağı Dokuma Fabrikası binasında ise 5 milyon TL ederinde güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.
Dokuma işçilerinin hatırasına sahip çıkılıyor
Dokuma Fabrikası'nın sembol yerlerinden olan ve Dokuma Belleği müzesi haline getirilecek olan idare binası da aslına sadık kalınarak yapılan tadilat çalışmasıyla yenilendi.
Tadilat çalışmasında sıra fabrika işçilerinin maddi desteği ile 1970'de inşa edilen Dokuma Camisi'ne geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de tadilat çalışması öncesi cami binasında ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Tütüncü, incelemede yer alan Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'a, camide ve çevresinde yapılacakları aktardı.
Dokuma Antalya'nın cazibe merkezi oluyor
Tütüncü, "1970 yılında Dokuma'nın içerisinde o dönemin Dokuma işçileri tarafından yapılmış küçük bir Dokuma Camisi vardı. Bu cami yıllardır kendi kaderine terk edilmişti. Bakımsızdı. Bu yıl içerisinde caminin tadilatını ve çevre düzenlemesini yapacağız. Kent belleği müzesi, oyuncak müzesi, bilim merkezi, nostalji otomobiller müzesi gibi ünitelerle Dokuma, Antalya'nın önemli cazibe merkezlerinden birisi halene geliyor" dedi.
Tütüncü, caminin önündeki kapalı olan yolu da ulaşıma açacaklarını kaydetti.
(SÇ-SÇ-Y)

09.01.2017 12:36:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da ocak ayında sörf keyfi
YEREL

ANTALYA'DA OCAK AYINDA SÖRF KEYFİ

AK Parti Yönetiminden Avcılar Derneği'ne ziyaret
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİNDEN AVCILAR DERNEĞİ'NE ZİYARET
Trabzonspor'un Antalya kampı
YEREL

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Alanya ulaşımına 56 milyonluk yatırım
YEREL

ALANYA ULAŞIMINA 56 MİLYONLUK YATIRIM
Başkan Böcek'ten amatör sporlara destek
YEREL

BAŞKAN BÖCEK'TEN AMATÖR SPORLARA DESTEK
Fenerbahçe'de Volkan Şen'in sağlık durumu
YEREL

FENERBAHÇE'DE VOLKAN ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU
Vali Karaloğlu, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

VALİ KARALOĞLU, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Antalya'da trafik kazası: 16 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 16 YARALI
Kepez '15 Temmuz'u unutturmuyor
YEREL

KEPEZ '15 TEMMUZ'U UNUTTURMUYOR
Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, gençlerle buluştu
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI GENÇ, GENÇLERLE BULUŞTU
Yaralı baykuş hayvanat bahçesine teslim edildi
YEREL

YARALI BAYKUŞ HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma kar nöbetinde
YEREL

JANDARMA KAR NÖBETİNDE
Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçeli futbolcu Fernandao:
YEREL

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU FERNANDAO:
Fenerbahçe'den farklı prova
YEREL

FENERBAHÇE'DEN FARKLI PROVA
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a cevap
YEREL

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN FİKRET ORMAN'A CEVAP
Fikret Orman'dan Antalyaspor Kulübü Başkanı'na tepki
YEREL

FİKRET ORMAN'DAN ANTALYASPOR KULÜBÜ BAŞKANI'NA TEPKİ
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kupada maçın ardından
YEREL

KUPADA MAÇIN ARDINDAN