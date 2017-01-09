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İflas eden esnafa da işsizlik maaşı verilecek

- Mersin ESOB Başkanı Dinçer, ekonomik zorluklar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ya da iflas eden esnaf ve sanatkarlar için Ahilik Sigorta Fonu kurulacağını bildirdi



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MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, ekonomik zorluklar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ya da iflas eden esnaf ve sanatkarlar için işsizlik maaşı alabilecekleri Ahilik Sigorta Fonu kurulacağını bildirdi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, yazılı bir açıklama yaparak esnaf ve sanatkara müjde verdi. İlgili bakanlıklar ile uzun süredir yaptıkları girişimlerin meyvesini verdiğini belirten Dinçer, ülkede yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle iflas eden ya da işyerlerini kapatan esnaf ve sanatkarların kayıplarını telafi etmek üzere Ahilik Sigorta Fonu kurulacağını ifade etti. 4-b (Bağ-Kur) statüsünde çalışan esnaf ve sanatkarlara 4-a (SSK) kapsamında çalışan sigortalılarda olduğu gibi bir işsizlik fonu ya da Ahilik Fonu kurulması yönünde Bakanlık nezdinde yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade eden Dinçer, "4-b statüsünde çalışan ve ülkede yaşanan ekonomik krizler nedeniyle iflas eden ya da işyerlerini kapatan esnaf sanatkarlarımızın sosyal güvenlik şemsiyesince korunması yönündeki taleplerimizi yıllardır ilgili bakanlıklara taşıdık ve nihayet taleplerimize ilgili bakanlıklarca yanıt geldi. Talebimiz doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, Hazine ve İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ahilik Sigorta Fonu Kanun Taslağı hazırlandı" dedi.

Kanun taslağının, İşsizlik Sigortası Fonu'na benzer sistemin kurulması esasına dayandığını dile getiren Dinçer, "Taslağa göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti olanlar, gelir vergisinden muaf olup ancak esnaf sicile kayıtlı olan esnaf sanatkarlarımızın faaliyetlerini bırakması, kayıtlı oldukları tüm işletmelerin terkini yapmaları ve iflas kararı alarak sigortalılıklarını sonlandırmaları halinde Ahilik Sigorta Fonuna işsizlik maaşı için başvurabilecek" ifadelerini kullandı.

Fondan son 3 yılda ez 600 gün ahilik sigortası primi ödeyenlerin yararlanabileceklerini kaydeden Dinçer, taslağa göre fondan yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken diğer özellikleri de şöyle sıraladı: "Prim borcu bulunan sigortalılar için ise sigortalı en az 60 gün prim ödeme şartı ile sigortanın sona erdiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla 90 güne kadar prim borçları merkezi bütçeden karşılanarak ahilik sigortası fonundan ahilik ödeneği bağlanacak. Ahilik sigortalıları için sigortalığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde 60 gün faaliyetini sürdüren ve ahilik sigorta primi ödemiş olanlara 180 gün; 900 gün faaliyetini sürdüren ve ahilik sigorta primini ödemiş olanlara 240 gün; bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve ahilik sigorta primini ödemiş olanlara 300 gün süreyle ahilik ödeneği verilecek. Ahilik ödeneğinin aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'inden fazla olmayacak."

Fona katılımın zorunlu olacağı bilgisini de veren Dinçer, "Fona sigortalıların prime esas aylık kazançlarından yüzde 2-3 oranında pay ayrılacak. Yani esnafımız ayda 30-60 TL arası fon katılım payı ödeyecek. Ayrıca devlet yüzde 1 katkı sağlayacak. Sigortalılara son 4 aylık ortalama kazancının yüzde 40'ı oranında ortalama aylık verilecek. Ahilik ödeneği alan sigortalılara ödeme süresince sağlık hizmetleri de verilecek" dedi.

Fonun İŞKUR tarafından yürütüleceğini, primlerin ise SGK tarafından toplanacağını aktaran Dinçer, iş yerinin alt üst soya muazzalı olarak yapılan devirlerde (hileli iflas durumunda) ödemeler ve sağlık giderlerinin yasal faiziyle geri alınacağını bildirdi.

(KYM-Y)



09.01.2017 12:36:46 TSI

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