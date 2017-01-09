09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı: 'Bilgisayara bağlı görme sendromu'

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:33
Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı: 'Bilgisayara bağlı görme sendromu'
Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı: 'Bilgisayara bağlı görme sendromu'

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile program düzenlendi.
Hastanede düzenlenen programda konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi ve Direktörü Dr. Ömer Akbeyaz gazeteciler gününü kutlayarak yaptığı açıklamada, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde geleneksel haline getirdiğimiz Acıbadem Kayseri Hastanemiz ve basın mensuplarımızın buluşması için bir aradayız. Çok zor şartlarda görev yapan değerli basın mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Ülkemizin geçtiği zor dönemlerde bizi habersiz bırakmayan değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile inşallah 2017 yılı iyiliklere vesile olur. Her toplantımızda meslek açısından gazetecilerimizle ilgili küçük bir sunum yapıyoruz. Bugün de temamız hakim gözüyle gazetecinin gözünde olması gerekenler, meslek hastalığı olarak neler olabilir? Onları anlatacağız" dedi.
"Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı bilgisayara bağlı göz sendromu"
Programda gazetecilerin en sık yaşadığı rahatsızlıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşe Öner, en sık görülen göz rahatsızlarından birinin bilgisayara bağlı göz sendromu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öner, "Bugün gazetecilerin gözünde biz neler görüyoruz, onlardan bahsedeceğim. Gazetecilerde gördüğümüz göz hastalıkları nelerdir? Gün içinde hepiniz bilgisayar kullanıyorsunuz. Bilgisayar bizim vazgeçilmez bir parçadır. Tabletler, cep telefonları da çok kullanılır hale geldi. Dolayısıyla sizlerde daha çok görüldüğünü düşündüğüm hastalıktan bahsedeceğim. 'Bilgisayara bağlı görme sendromu.' Bu sendromu az çok hepinizin yaşadığını düşünüyorum. Akşama doğru, günün ilerleyen saatlerinde gözlerimizin yorulduğunu, 'artık gözlerim kapanıyor' diyen hastalarımız var. Gözlerde, göz etrafında ağrıların olduğunu, başa vuran ağrıların olduğunu görüyoruz bu sendromda. Akşama doğru yine artan yanma, batma, kızarıklık gibi bir takım şikayetleriniz ortaya çıkıyor. Göz kuruyor, kapatma ihtiyacı duyuyoruz. Sık sık da göz kırpma ihtiyacı duyuyoruz bu sendromda. Akşama doğru yine gözde kızarıklığın arttığını görüyoruz. Bu sendromun sizlerde sık görüldüğünü düşünüyorum. Akşama doğru artan odaklanma zorluğu olduğunu, ışığa duyarlılığının arttığını görüyoruz. Bilgisayara bakarken çok dikkatli odaklandığımız için göz kırpma sayımız azalıyor. Normalde dakikada 20-25 kez göz kırpıyoruz. Ama dikkatimizi yoğunlaştığımızda 5-6'ya kadar düşüyor. Göz kırpmak önemli aslında bilinçsiz yaptığımız bir şey ama önemli. Çünkü göz kırptığımız zaman göz kapağımız dinleniyor. Bunun dışında gözyaşımız dağılıyor, böyle olunca gözün beslenmesine, temizlenmesine yardımcı oluyor. Göz kırpmadığımız zaman görüntümüz biraz bulanıklaşıyor" diye konuştu.
Rahatsızlıkla ilgili alınacak küçük önlemlerin göz sağlığı açısından daha iyi olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Öner, "Bir takım ufak önlemlerimiz var. Bunları yaparsak biraz daha rahat edeceğiz göz açısından. Bilgisayarın konumuna dikkat edeceğiz. Bilgisayarın üst kenarı mümkünse gözümüz hizasında olacak. Teknolojiyi takip edeceğiz, yüksek çözünürlüklü monitörler kullanacağız ki daha rahat görelim. Puntolarımızı görebildiğimiz kadar iri punto yapacağız, gözü yormayan karakterler kullanacağız. Beyaz üzerine siyah yazı en rahat görülebilen yazı şekli, onu kullanacağız ve bilgisayarlarımızı arada bir temizleyeceğiz. Aydınlanmaya dikkat edeceğiz, mümkünse pencereye dönmeyecek monitörlerimiz. Çünkü güneş ışığı direk monitöre geleceği için gözümüzü daha fazla yoracak. Her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle gözümüzü kapatacağız, dinlendireceğiz ya da uzağa bakacağız" dedi.
Programa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
(TB-Y

09.01.2017 12:37:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, &quot;Haber alma özgürlüğü ile kıtalar arası mesafeler saniyelere dönüşmüştür&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KITALAR ARASI MESAFELER SANİYELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Aşılama Her Yıl 2 Milyon Çocuğun Ölümünü Engelliyor
YEREL

AŞILAMA HER YIL 2 MİLYON ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR
Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Vali Kamçı'ya Ziyaret
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI'NDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
&quot;Gazeteci, Vatan ve Milletten Yana Taraftır&quot;
YEREL

"GAZETECİ, VATAN VE MİLLETTEN YANA TARAFTIR"
Kocasinan Belediyesi, Öğrencilerde Vatan Sevgisi Pekiştiriyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERDE VATAN SEVGİSİ PEKİŞTİRİYOR
Mondi, Bellona ve İstikbal İSMOB Fuarı'na Yeni Ürünleriyle Katılacak
YEREL

MONDİ, BELLONA VE İSTİKBAL İSMOB FUARI'NA YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILACAK
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Basın Çalışanları Halkın Sesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BASIN ÇALIŞANLARI HALKIN SESİDİR"
Melikgazi'de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE KESİNTİSİZ ULAŞIM DEVAM EDİYOR
Uzlaşma Görüşmelerinde Sona Yaklaşıldı
YEREL

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Vali Kamçı'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN '10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ' MESAJI
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, &quot;Gelişim ve Kalkınma Sürecinde Gazetecilerin Büyük Bir Katkısı Vardır&quot;
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ, "GELİŞİM VE KALKINMA SÜRECİNDE GAZETECİLERİN BÜYÜK BİR KATKISI VARDIR"
TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi
YEREL

TYB KAYSERİ ŞUBESİ YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mustafa Altunel: &quot;Elleriniz cepte yürümeyin&quot;
YEREL

ÖZEL DÜNYAM HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI MUSTAFA ALTUNEL: "ELLERİNİZ CEPTE YÜRÜMEYİN"
Develi'de ekipler gece boyunca kar temizleme çalışması yaptı
YEREL

DEVELİ'DE EKİPLER GECE BOYUNCA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
Kapanan 50 Mahalle Yolunu Açma Çalışmaları Sürüyor
YEREL

KAPANAN 50 MAHALLE YOLUNU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'dan 10 Ocak Mesajı
YEREL

KAYSERİ SARRAF VE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI VE TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI ÖMER GÜLSOY'DAN 10 OCAK MESAJI
Kayseri'nin ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL

KAYSERİ'NİN İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA MİJAİLOVİC SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Eğitime kar engeli
YEREL

EĞİTİME KAR ENGELİ
Ertuğrul Yücebaş Yeniden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Seçildi
YEREL

ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray'ı kadrosuna kattı
YEREL

KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR'DAN GÜRAY'I KADROSUNA KATTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADAN:
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı
YEREL

HAVALAR SOĞUDU, IHLAMUR SATIŞLARI ARTTI
Erciyes kara doydu
YEREL

ERCİYES KARA DOYDU