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Van'da üç ilaç grubuna sıkı denetim



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VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu akılcı antibiyotik ilaç kullanımına karşı eczanelerde reçete ve antibiyotik giriş çıkışlarını denetledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, reçetesiz ilaçlara stok affından sonra denetimlere başladıklarını belirterek, "Stok affı kapsamında 2 buçuk ayda 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı bildirildi. Antibiyotik, antidepresan ve solunum sistemi ilaçlarına birimlerimizce denetim yapılmakta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve DSÖ verilerine göre ülkemiz kişi başı antibiyotik tüketiminde birinci sırada olduğu, akılcı olmayan antibiyotik kullanımı sonucunda karşılaşılan en ciddi sorunlardan birinin, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi ve antibiyotiklerin o bakterilere karşı etkisiz hale gelmesi olduğu belirtilmektedir. Bu anlamda yakın gelecekte yaşanacak olan sorunların önüne geçilmesi adına Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz İlaç ve Eczacılık Birimimiz, İpekyolu ilçesinde bulunan eczanelerde denetimde bulundular ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan denetim ziyaretlerinde eczacılara gelen vatandaşlar gibi arkadaşlarımız reçetesiz ilaç isteminde bulunmuşlar. Eczacılarımız diğer ilaçlarda da olduğu gibi kararlılıkla antibiyotik içinde reçete isteminde bulunmuşlar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Eczaneler, stoklarındaki ilaçların tamamını İlaç Takip Sistemi'ne (İTS) bildirecek. Bundan sonra denetimlerde önceliği antibiyotik, antidepresan/antipsikotikler ile solunum sistemi ilaçlarına vereceğiz. Bu ürün grupları başta olmak üzere yaptığımız denetimlerde reçetesiz satıldıklarını gördüğümüz zaman mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız. Denetimde bulunan arkadaşlarımız, eczacılarımıza "reçete mukabilinde verilmesi şarta bağlı olan ilaçların reçetesiz verilmesi ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılmasının yasak olduğunu da belirterek, reçetesiz olarak ilaçların satışının yasak olduğu ve kanun hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde 6197 sayılı Kanunun 44. maddesine göre yasal işlem uygulanacağı şeklinde eczacıları bilgilendirmişler" dedi.

Yapılan denetimlere Sağlık Müdür Yardımcısı Dt. Şebnem Kartal, Özel Sağlık Hizmetleri İlaç ve Eczacılık Birimi Şube Müdürü Zehra Atay, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Murat Yavuz Ladikli ve eczacı Veysel Ufukdemir'in katıldığı belirtildi.

(MSA-Y)



09.01.2017 12:41:08 TSI

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