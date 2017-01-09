Satrançta Kültür farkı
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce'de hafta sonu Satranç Federasyonu il temsilciliği tarafından yapılan il birinciliği mücadelesinde madalyaları Kültür Koleji kaptı.
Satranç İl birinciliğinde madalyaları Kültür Koleji kaptı. Dereceye girenlerin 28 Ocak 2017 tarihinde Antalya'da yapılacak Türkiye Kupasında Düzce'yi temsil edeceği müsabakalarda 1. Kültür Anadolu Lisesi öğrencisi Çağrıcan Subaşı, 2. Kültür Fen Lisesi öğrencisi Orhan Aytuğ Turan 3. Kültür Ortaokulu öğrencisi Efe Cora kazandı.
(AY)
09.01.2017 12:44:38 TSI
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