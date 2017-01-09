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Diriliş Kampı, Bursa'ya model olacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aytepe Diriliş Kampı, Bursa'nın Kestel Belediyesi'ne model oldu.

Bursa Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Başkan Yardımcısı Mert Vahit Arslan, Kestel Kaymakamı Ziya Polat, İzcilik Koordinatörü Mustafa Altay ve Kestel Belediye Spor Başkan Yardımcısı Fuat Kurt ile birlikte Kocaeli'ne gelerek, Aytepe Diriliş Kampı'nda incelemelerde bulundu. Bursa Kestel Belediye Başkanı Acar ve beraberindeki heyete incelemeleri sırasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Polat ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi de eşlik etti. Diriliş 1 ve Diriliş 2 kamplarını gezen Kestel Belediye Başkanı Acar ve konuk heyete burada kamplarla ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Diriliş Kampı'nda izcilik eğitimin yanı sıra 6 farklı spor parkurundan oluşan etkinliklerin yapıldığını öğrenen Başkan Acar'a ayrıca burada özellikle ata sporu okçuluk ve matrak dallarında gençlere eğitim verildiği ifade edildi.

(İG-RFK-Y)



09.01.2017 12:44:44 TSI

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