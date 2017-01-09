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Mersin'de yeni kimlikler verilmeye başlandı



MERSİN (İHA) - Tüm Türkiye'de 1 Ocak 2017'de dağıtılmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartları, Mersin'de de 13 ilçedeki nüfus müdürlüklerindeki tüm teknik kontroller yapıldıktan sonra dağıtılmaya başlandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki 13 ilçedeki nüfus müdürlüklerindeki tüm teknik kontroller yapılarak, yeni kimlik kartı başvuruları alınmaya başlandı. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağı bildirilen açıklamada, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik ögelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Projeyle, kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak Seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecektir" ifadelerine yer verildi.



Yeni kimlik kartı başvurusu 16 TL

Yurt içinde kimlik karşı başvurularının randevu alınarak veya randevusuz olarak ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacağı bildirilen açıklama, şöyle devam ediyor:

"İlk defa kimlik kartı başvurusu, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen son altı ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurması gerekmekte olup, başvuru sahiplerinin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilmesi mümkündür. Başvuru sırasında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının PIN kodlarını içen kapalı bir zarf teslim edilecektir. 2017 yılı kimlik kartı bedeli, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmaz. Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi, yerleşim yeri adresi bulunmaması ve on sekiz yaşını tamamlayanların, kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılacaktır. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi halinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak 10 gün geçerli geçici kimlik belgesi düzenlenerek ilgiliye teslim edilecektir. Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderilecek olup, beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bir ay içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilecektir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte olup, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir."

Ayrıca açıklamada, biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

(KRY-Y)



09.01.2017 12:44:56 TSI

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