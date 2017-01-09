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Kartepe Belediyesi tarihi değerlerine sahip çıkıyor



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe ilçesinde kültürel mirasın korunması, tarihi dokuya sahip çıkılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla belediye ekipleri restorasyon projelerine ağırlık vermeye devam ediyor.

Kentsel değerlere sahip çıkan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kültürel mirasın korunması, tarihi dokunun korunarak canlandırılması amacıyla belediye ekiplerine restorasyon projeleri konusunda destek veriyor. Bu çerçevede Suadiye mahallesinde tarihi değeri olan Su Değirmeni için hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Suadiye mahallesi ile Şefkatiye mahallesi sınırında, 81.30 metrekarelik alanda yer alan tarihi 2. grup su değirmeni restorasyonunu yaptırarak günümüze taşınmasını sağlamayı hedefliyor. Su enerjisine bağlı olarak çalışan, yakıt harcamayan, derenin üst yanında bulunan su arkları yardımıyla getirilen hacimli suyun basit bir türden düzeneğine yönlendirilmesi ile oluşan su değirmeni geçmişten günümüze kalan tarihi dokular arasında yerini alıyor.

(İG-RFK-Y)



09.01.2017 12:48:17 TSI

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