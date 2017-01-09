09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eskişehirlilerin tramvay çilesine DP'den çözüm önerileri

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:44
Eskişehirlilerin tramvay çilesine DP'den çözüm önerileri
Eskişehirlilerin tramvay çilesine DP'den çözüm önerileri
- Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Dölekçekiç:
- "Tramvay sayıları ve seferleri arttırılmalı, hizmet götürülen semtlerin planlanması iyi yapılmalı"
- "Bütün tramvay seferlerinin Köprübaşı'ndan geçmesi trafiğe çok fazla sekte vuruyor"
- "Gün geçtikçe bu sorunu çözmek mümkün olmayacak"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Avukat Nazım Dölekçekiç, kentin en büyük sorununun ulaşım olduğunu, özellikle tramvaylarda yaşanan yoğunluğa, çileye bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, çeşitli önerilerde bulundu.
Dölekçekiç, sayılarının az olması sebebi ile tramvaylarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Trafik sorunları içinde yer alan tramvayların kalabalıklığından, içindeki yolcuların adeta balık istifi şeklinde gitmesinden kurtulmak gerektiğini anlatan Nazım Dölekçekiç, "Bunun nedeni bence tramvay sayısı az olması ve tramvayların götürdüğü semtlerin iyi planlamamasıdır. Mesela SSK tramvayı sürekli dolu vaziyette, balık istifi vaziyette gidiyor ve bütün tramvaylar da Köprübaşı'ndan geçiyor. Birbirlerini duraklarda bekliyorlar. Birisi durağa girdiği zaman diğer arkasındaki ikinci veya hatta üçüncü tramvay bile bekliyor. Bu kalabalıktan ileri geliyor" dedi.

"Okul ve iş geliş gidiş saatlerinde seferler arttırılmalı"
Vatandaşların işe ve okula gidiş geliş saatlerinde tramvay sayısının arttırılması gerektiğini belirten Dölekçekiç, "SSK'dan sonra Çamlıca'ya veya Batıkent'e giden tramvaylar boş gidip boş geliyorlar. Ama SSK'dan birden yolcu biniyor, ta otogara kadar yüklü bir vaziyette gidiyor. Şehrin tramvay hatları uzatılırken bunun planlaması iyi yapılmalıydı. Örneğin, 71 Evler, Emek tarafından gelen tramvaylar okul saatlerinde ve iş saatlerinde sabah gidiş akşam dönüş saatlerinde yine çok fazla bir yüklenme oluyor yolcu sayısı bakımından. Onların saatlerinin de değiştirilmesinde ya da o pik saatlerde daha fazla tramvay konulmasının yararı olacağı düşüncesindeyim. Bir de trafik sorunu olarak da tramvayın bir kaç yerde önemli kavşaklarda havai bir hat kurularak ya da yer altına alınarak araç trafiğiyle kesişmesinin önüne geçilmesi gerekir. Bir de proje de olup ta adından bahsediliyor da bir türlü gerçekleştirilmiyor. Kuzey Çevre Yolu ile Güney Çevre Yolu. Eğer bu da yapılırsa şehir içi trafiğinin kısmen de rahatlayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gün geçtikçe bu sorunu çözmek mümkün olmayacak"
Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Avukat Nazım Dölekçekiç, sorunun gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Eğer bunlar yapılmazsa işimiz Eskişehir hemşehrileri olarak çok zor. Bir zaman gelecek ki çözmek pek mümkün olmayacak. Biz ancak problemi biliyoruz. Çözüm yollarını gösterebiliyoruz. Tramvayın önemli kavşaklarda havai hat veya yer altına alınması olabilir. Tramvay seferlerinin ve tramvay sayılarının arttırılması olabilir. Planlama yapılırken uzatılan hatların iyi planlanması gerekir. Bütün tramvay seferlerinin Köprübaşı'ndan geçmesi trafiğe çok fazla sekte vuruyor. Bunlar düzeltilirse trafiğin rahatlayacağı inancındayım."
(İHA-MET-Y)

09.01.2017 12:48:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tepebaşı'nda sağlık eğitimleri devam ediyor
YEREL

TEPEBAŞI'NDA SAĞLIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
ESOGÜ Rektörü Prof. DR. Gönen'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. GÖNEN'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi'nde sona yaklaşıldı
YEREL

ESKİŞEHİR YUKARI SAKARYA ISLAHI VE SULAMASI PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Maçın ertelenmesinin ardından futbolcular kar etkinliği düzenledi
YEREL

MAÇIN ERTELENMESİNİN ARDINDAN FUTBOLCULAR KAR ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
Minik karikatüristler sertifikalarını aldı
YEREL

MİNİK KARİKATÜRİSTLER SERTİFİKALARINI ALDI
Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nden oyuncak kampanyası
YEREL

ESKİŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR SOSYAL VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'NDEN OYUNCAK KAMPANYASI
Eskişehirliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ESKİŞEHİRLİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Edebiyat buluşmaları devam ediyor
YEREL

EDEBİYAT BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
TOKİ Karapınar'a 2 okul ve 1 cami yaptırıyor
YEREL

TOKİ KARAPINAR'A 2 OKUL VE 1 CAMİ YAPTIRIYOR
Vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

VATANDAŞLAR SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI