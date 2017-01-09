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Osmaniye'de aranan 545 kişi yakalandı 38'i tutuklandı



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de 2016 yılı içerisinde aranan 545 kişinin yakalandığı bu şahıslardan 38'inin tutuklandığı bildirildi.

Osmaniye Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 29 adet tabanca, 446 adet tabanca mühimmatı, 60 adet av tüfeği, 107 adet av tüfeği mühimmatı, 3 bin 452 gram esrar, 69 gram eroin, 130 bin 941 kök kenevir, 3 bin 150 paket sigara, 12 bin 650 litre akaryakıt, 89 adet sentetik hap, 10 adet sikke, 17 adet muhtelif tarihi eser, bin 456 adet kozmetik malzemesi ile 156 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Aynı dönemde haklarında yakalama kararı bulunan 545 kişinin gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 38'inin tutuklandığı belirtildi.

(KSM-Y)



09.01.2017 12:49:56 TSI

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