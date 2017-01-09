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Darıca Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, sokak hayvanlarını unutmadı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Darıca'da, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan barınma kulübelerine aralıklarla mama bırakan belediye ekipleri, sokak hayvanları için adeta "cankurtaran" görevi yapıyor.

Konu ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağır hava şartlarının hüküm sürdüğü bölgemizdeki sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak ve onları rehabilite etme adına değişik alanlarda oluşturulan barınma kulübeleri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için hayati önem taşımakla birlikte, ekiplerimiz hayvanların yiyecek içecek ihtiyaçlarını da karşılamaya azami gayret göstermektedir. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstererek çevresindeki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarını bekliyoruz" dediler.

(İG-AY)



09.01.2017 12:50:10 TSI

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