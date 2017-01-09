KOTO Akademi'de 'Dönem Sonu İşlemler' semineri
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İşletmelerin dönem sonlarında yapmakla sorumlu olduğu iş ve işlemler, KOTO Akademi'de düzenlenecek olan 'Dönem Sonu İşlemler ve 2017 Yılına Girerken Yapılması Gerekenler' konulu seminerde anlatılacak.
KOTO Akademi kapsamında; "Dönem Sonu İşlemler ve 2017 Yılına Girerken Yapılması Gerekenler" konulu Seminer düzenlenecek. Yeminli Mali Müşavir-Sorumlu Ortak Denetçi Ahmet Gündüz tarafından ücretsiz verilecek seminere, 10 Ocak 2017 Salı günü saat 14:00'te, KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda başlayacak.
(İG-AY)
09.01.2017 12:50:52 TSI
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