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Kartepe Belediyesi ahşap malzeme mal alım işi için ihale açtı



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, "Ahşap Malzeme Mal Alım İşi" için hizmet alım işi ile ilgili ihale açtı.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce talep edilen "Ahşap Malzemesi Alınması, Mal Alım İşi" için gerçekleşecek ihale, 11 Ocak 2017 Çarşamba Günü saat 10.00'da açık ihale usulü ile ihale yapılacak. Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek. İhaleye ilişkin dokümanlar belediyenin internet adresinden görülebilir.

(İG-RFK-Y)



09.01.2017 12:52:12 TSI

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