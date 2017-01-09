YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Tüfenkci'den Malatya'ya müjde

Bakan Tüfenkci'den Malatya'ya müjde

- Malatya Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuştu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Devlet Hastanesinin 6 Ocak 2017 tarihi itibariyle 'Eğitim ve Araştırma Hastanesi' statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Devlet Hastanesinin 6 Ocak 2017 itibariyle ve Sağlık Bakanlığı onayıyla 'Eğitim ve Araştırma Hastanesi' statüsüne kavuştuğunu belirtti. Bakan Tüfenkci, hastanenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturulması ile ilgili "Böylece Malatyalı hemşehrilerimiz daha iyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilecektir. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(CÖ-SD-Y)



09.01.2017 12:52:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER