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Adıyamanlı Tiyatro Severlerden 'Midas'ın Kulakları'na Yoğun İlgi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyamanlı tiyatro severler için sahnelenen "Midas'ın Kulakları" isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Midas'ın Kulakları" adlı tiyatro oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu. Adıyamanlılardan yoğun ilgi gören tiyatro oyunu için Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu tıka basa doldu. Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği, Uğur Keleş, Banu Manioğlu, Duygu Dokgöz, Yavuz Topçuoğlu, Ahmet Uzuner, Taha Mataracı, Gürkan Erarslan ile Elvan Tibukoğlu rol aldığı oyunu, Vali Abdullah Erin, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Askerlik Şubesi Başkanı Davut Kulalar, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Oyun sonunda Vali Abdullah Erin, Milletvekili Adnan Boynukara ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu oyunculara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Oyunda Kral Midas rolünü oynayan Trabzon Devlet Tiyatroları Bölge Müdürü Uğur Keleş de il protokolüne Trabzonspor forması ve kaşkolu hediye ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

(CK-SD-Y)



09.01.2017 12:53:29 TSI

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