İnebolu'da 75 köy yolu ulaşıma kapandı
(Fotoğraflı)
Cemal İlyasoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hafta sonu ilçe merkezi ve köylerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 75 köyde toplam 471 kilometre köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde 30 santim, köylerde 1 metreyi aşan kar yağışı devam ediyor. Acil durumlar için teyakkuzda bekleyen ekiplerin kar yağışının dinmesinin ardından iş makineleriyle kapalı köy yollarını açacağı öğrenildi.
(Cİ-AY)
09.01.2017 12:53:36 TSI
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