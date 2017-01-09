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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları unutulmadı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:50
Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları unutulmadı
Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları unutulmadı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ile Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında besleme odaklarına ve yeni kurulan ''Köpek Evlerine'' mama bıraktı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte harekete geçen Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli ve Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri sokak hayvanlarının yardımına koştu. Besleme odakları ve köpek evlerine konulan mamalar ile sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılayan ekipler, karlı ve soğuk havada hayvanların karınlarını doyurmasını sağladı.
Her canlının yaşam hakkına sahip olduğunu belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Hava şartları sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bizler de bu konuda sokaktaki can dostlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onlarında yaşama hakkı var. Sokak hayvanları için özveriyle çalışan geçici hayvan barınağında ki personellerimize ve hayvan sever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın da evlerinin önüne bırakacakları yiyecekler ile bize destek olacaklarına inanıyorum" dedi.
(MA-MEF-Y)

09.01.2017 12:54:13 TSI
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