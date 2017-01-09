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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:51
Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol müsabakaları, Adıyaman'da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Ödül töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, centilmenlik ruhu ile yapılan müsabakaların amacına uygun bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Üç gün boyunca ilimizde misafir ettiğimiz 18 basketbol takımı ve oyuncularının bir üst tur için mücadelesi başarı ile sona erdi. Ben gruplarında dereceye giren ve Şanlıurfa ilinde düzenlenecek olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazanan takımlarımızı ve illerimizi kutluyorum. Gaziantep, Siirt, Kilis, Mardin, Batman, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Şırnak illerinden 10'u erkek 8'i kız olmak üzere toplam 18 takımın şampiyonluk mücadelesini tamamladı. Düzenlenen müsabakalar sonrasında erkeklerde ve kızlarda dereceye giren takımlar bir üst grupta, çeyrek final maçları için 10 Şubat'ta Şanlıurfa'da mücadele etmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı.
Adıyaman Belediyesi ve Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonlarında düzenlenen maçlar sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edilirken, şampiyonlar topluca hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
(CK-SD-Y)

09.01.2017 12:56:05 TSI
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