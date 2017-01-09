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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Başkan Tutal'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:53
Başkan Tutal'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Tutal'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başka Tutal, toplumların haber alma hakkını elde etmesi için canla başla çalışan gazetecilerin çalışmalarını takdir etmemenin mümkün olmadığını kaydetti. Toplumun aydınlaması noktasında gazetecilerin önemli bir rol üstelendiğini ifade eden Başkan Tutal, "Teknolojinin gelişmesiyle basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenmektedirler. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de yerel basının önemi göz ardı edilemez. Yurdumuzun ve dünyanın diğer bir ucunda meydana gelen olaylardan kısa bir süre içinde haberdar olabilmemizi sağlayan gazetecilik mesleği; çağımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden birisidir. İlkeli ve objektif haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizde basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AH-Y)

09.01.2017 12:56:57 TSI
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