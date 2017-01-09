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Başkan Cingil gazeteciler gününü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:55
Başkan Cingil gazeteciler gününü kutladı
Başkan Cingil gazeteciler gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızı takdir etmemek mümkün değildir" dedi. Başkan Nuri Cingil mesajında, "Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 de kabul edilmesiyle bu gün Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Basının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında, basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Bilginin elde edilmesi ve kitlelere ulaştırılmasında doğru, tarafsız ve hızlı haber iletmeyi ilke edinen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nü en iyi dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
(COŞ-AÖ-Y)

09.01.2017 12:58:53 TSI
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