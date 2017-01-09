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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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MHP İl Başkanı Kaya, gazeteciler gününü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:55
MHP İl Başkanı Kaya, gazeteciler gününü kutladı
MHP İl Başkanı Kaya, gazeteciler gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - MHP İl Başkanı İlhan Kaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Nevşehir'de görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.
MHP İl Başkanı Kaya mesajında, "Gazetecilik mesleği demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri. Fedakarlıklarla yapılabilen, maddi boyutu da çoğu zaman sıkıntılı olan bu mesleğe gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü Partim, teşkilatlarım adına kutluyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(COŞ-AÖ-Y)

09.01.2017 12:59:24 TSI
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