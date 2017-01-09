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Milletvekili Açıkgöz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - TBMM Katip üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında, gücünü milletten alarak, objektifleri ve kalemleri ile milletimizin doğru haber alma hakkı için en hızlı ve tarafsız haberciliği icra eden gazetecilerimizin, insan onurunu ve kamu yararını koruma, ilkeli, tutarlı, kamuoyunu aydınlatan, özel yaşama saygı gibi üstün etik sorumlulukları vardır. Bu hassasiyetleri kendilerine düstur edinen basın mensuplarımıza milletimiz adına ayrı ayrı minnettarım ifadelerini kullandı.

Açıkgöz mesajında şunları kaydetti;

"Özellikle Nevşehir' imizin huzur ve düzeninin korunması, en iyi şekilde tanıtılması, eğitim, sağlık, turizm, tarım, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, yol gösteren siz değerli basın mensupları arkadaşlarımıza gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum.

15 Temmuz gecesi büyük bir basiret gösteren basın ve medya kuruluşlarımızı; ayrıca ilk andan beri vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan Nevşehir'in darbe girişimine karşı dik duruşunu dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve basın mensuplarına şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Bu olayda büyük bir vatanseverlik göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını fedakârca sağladıkları için kutluyorum ve teşekkürleri bir borç biliyorum.

Vatandaşlarımızın doğru bilgi alması ve bilgileri doğrudan alması için canla başla çalışarak, fedakârlık mesleğini en iyi şekilde icra eden gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyor; il merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum."

(COŞ-AÖ-Y)



09.01.2017 13:01:01 TSI

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