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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:58
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "Gece - gündüz demeden, zor şartlarda da olsa kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme görevini, doğru, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla yerine getirmeye çalışan saygıdeğer basın mensuplarımızın ve gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutluyor, hepsine başarılar diliyorum" dedi.
KONESOB ve esnaf teşkilatlarının sesinin duyurulmasında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde Konya basınının ve basın mensuplarının her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Başkan Karamercan, "KONESOB ve birliğimize bağlı 84 meslek odamız ve 50 bin esnafımız adına üstün gayretler gösteren, gözümüz, kulağımız, sesimiz olan çok değerli basın çalışanı arkadaşlarımıza minnettar olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Görevlerini yerine getirirken her türlü fedakarlığı gösteren, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın çok zor, zaman zaman tehlikeli şartlar altında haber peşinde koşan ve görevlerini yerine getirmek adına her türlü güçlüğe göğüs geren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.
(AH-Y)

09.01.2017 13:02:23 TSI
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