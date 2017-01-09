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Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor



MERSİN (İHA) - Meteoroloji yetkilileri, Mersin'de sabah saatlerinde Anamur çevresinde, öğle saatinden itibaren de il merkezinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, son analiz ve tahminler doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin'in batısından başlayarak zamanla bölge geneli yağışlı sistemin etkisine girecek. Sabah saatlerinde Mersin'in batısındaki Anamur ilçesi ve çevresinde, öğle saatlerinden itibaren ise il merkezinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde 50 mm'ye kadar ulaşacak şekilde kuvvetli, yer yer 75 mm olmak üzere çok kuvvetli olması bekleniyor.

Mersin'in yüksek kesimlerde ise yer yer 20 cm'nin üzerine çıkacak yoğun kar yağışı tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin olası sel, su baskını, ani sel, heyelan, yıldırım, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

(KYM-Y)



09.01.2017 13:18:00 TSI

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