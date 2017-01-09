09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:13
Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

MERSİN (İHA) - Meteoroloji yetkilileri, Mersin'de sabah saatlerinde Anamur çevresinde, öğle saatinden itibaren de il merkezinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ve ilgilileri uyardı.
Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, son analiz ve tahminler doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin'in batısından başlayarak zamanla bölge geneli yağışlı sistemin etkisine girecek. Sabah saatlerinde Mersin'in batısındaki Anamur ilçesi ve çevresinde, öğle saatlerinden itibaren ise il merkezinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde 50 mm'ye kadar ulaşacak şekilde kuvvetli, yer yer 75 mm olmak üzere çok kuvvetli olması bekleniyor.
Mersin'in yüksek kesimlerde ise yer yer 20 cm'nin üzerine çıkacak yoğun kar yağışı tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin olası sel, su baskını, ani sel, heyelan, yıldırım, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
(KYM-Y)

09.01.2017 13:18:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin'de yeni kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

MERSİN'DE YENİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
İflas eden esnafa da işsizlik maaşı verilecek
YEREL

İFLAS EDEN ESNAFA DA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
YEREL

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ'NDE HASTALARA AKÜLÜ ARAÇLARLA HİZMET
Olumsuz hava koşulları domates fiyatını etkiledi
YEREL

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DOMATES FİYATINI ETKİLEDİ
Aşut: &quot;Terörün bizi ikinci dünya ülkesi yapmasına izin vermemeliyiz&quot;
YEREL

AŞUT: "TERÖRÜN BİZİ İKİNCİ DÜNYA ÜLKESİ YAPMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"
İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu
YEREL

İSTANBUL REİNA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU BURAK YILDIZ İÇİN MEVLİT OKUNDU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sertavul Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL

SERTAVUL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
İzol, 5. kitabı olan 'Roza'yı okurlarıyla buluşturdu
YEREL

İZOL, 5. KİTABI OLAN 'ROZA'YI OKURLARIYLA BULUŞTURDU
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mut'ta öğrenci ve velilerin okuma yarışı
YEREL

MUT'TA ÖĞRENCİ VE VELİLERİN OKUMA YARIŞI
Mut'ta 20 yıl sonra yağan kar zeytinleri vurdu
YEREL

MUT'TA 20 YIL SONRA YAĞAN KAR ZEYTİNLERİ VURDU