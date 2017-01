YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mondi, Bellona ve İstikbal İSMOB Fuarı'na Yeni Ürünleriyle Katılacak

KAYSERİ (İHA) - Mondi, Bellona ve İstikbal, sektöre büyük katkısı olan İSMOB Fuarı'na yeni ürünleriyle katılacak.

Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Tic. A.Ş. yetkilileri, "Mondi için Türkiye'nin en iyi çıkış yapan mobilya markası demek yanlış olmaz. Mondi, sektördeki kısa geçmişine rağmen köklü markaların önüne geçmeyi başarmış, tüketici nezdinde sevilen ve tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Bu önemli başarıda kuşkusuz Mondi'nin genç, dinamik, sıcak ve samimi marka kimliği büyük önem taşıyor" ifadesinde bulundu.

Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Tic. A.Ş. yetkilileri, "Mobilya trendlerini ulaşılabilir bir fiyat politikasıyla tüketicisine sunan Mondi; fiyat-kalite performansı açısından tüketiciyi en çok mutlu eden markalardan diyebiliriz. Değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda esnek ve yenilikçi bakış açısıyla tüketiciye yeni konseptler sunan Mondi, yenilik ve değişimin öncüsü olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuarı olan İsmob'da yer almak, sektör temsilcileri ile bir arada bulunarak ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunmak bizler açısından son derece önemli. Mondi olarak sıcak ve samimi bir marka olmaya büyük önem veriyor ve bu ruhu evin her köşesine yansıtmayı amaçlıyoruz. 2017 yılı için hazırlanan yeni koleksiyonumuzda da dünya trendlerini yakından takip ederek hem Türkiye'deki hem de dünyanın çok farklı ülkesindeki tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılayacak hatta ötesine taşıyacak kaliteli ve yenilikçi mobilyalar sunmayı amaçladık. Bu doğrultuda hazırlanan koleksiyonlarımızda modernizmi, avangardı ve içerisinde teknolojiyi barındıran farklı tarzlarda ürünler sunuyoruz.. Mobilyada alışılmış tasarımların dışında doğal renk ve dokularla bütünlük sağlayacak avangard ve modern stilleri tüketicimizin beğenisine sunuyoruz. Bunun yanı sıra; yemek odası, koltuk takımı, sehpa ve halı gibi parçaların da bir biri ile uyumuna ve konsept bütünlüğü arz etmesine büyük önem veriyoruz." diyerek şu bilgileri verdi:

"İSMOB Fuarı'nın sektöre çok önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle nihai tüketicilerin zevk, beklenti ve tercihlerinin esnek bir yapıda çok hızlı değiştiği günümüzde geleceğin trendlerinin belirlenmesinde İSMOB Fuarı'nın büyük ve ciddi bir katkı sağlıyor. "Mobilya sektöründeki oyuncuların ve tüketicilerin bu fuarlara gösterdiği ilginin organizasyonun önemini artırdığını söylemek yanlış olmaz. Tüm fuarlar gibi bu fuar da tüketicinin doğrudan geri bildirimini almamız adına çok önemli bir fırsat. Bu geri bildirimler bizim tasarımımızı, koleksiyon içeriğimizi geliştirmemiz, tüketiciye daha da yakınlaşmamız adına önemli bir kılavuz işlevi görmektedir. Fuarda bir yandan yurtdışı potansiyel müşterilerimize, diğer yandan da yurtiçinde faaliyet gösteren bayilerimize yeni dönemdeki kolleksiyonlarımız sunmaktayız. Gerek sektörün profesyonellerinin gerek nihai tüketicimizin fikir ve düşüncelerini almak anlamında da fuarın verimli verimli olduğunu düşünüyoruz.

Daha güçlü bir Mondi olmak, önümüze koyduğumuz hedefler arasında.

Sevilen ve tercih edilen mobilya markaları arasında yerini alan Mondi markamızın ilerleyen dönemlerde isminden daha çok söz ettireceğine inancımız sonsuz. Tüm bu hedeflerimize markamızın inovatif yapısı, yeniliğe olan tutkumuz, tüketicilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler ve markalarımızı geleceğe taşıma hevesimizle ulaşacağız. Çağa ayak uydurma kabiliyetimiz, en günceli ve en iyiyi tüketiciye sunma arzu ve iddiamız yolumuzu aydınlatan en önemli değerler olmaya devam edecek. Tüketicilerimize her zaman en iyiyi sunabilmek amacıyla onların beklentilerinin de ötesinde yenilikler geliştirerek inovasyon misyonumuza sadık kalacağız.

Önümüzdeki yıllarda da, istikrarlı büyüme stratejimiz kapsamında, gerek Türkiye gerekse yeni pazarlarda güç kazanmayı ve onları desteklemek amacıyla oluşacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Mondi olarak bizim en önemli değerimiz çağı yakalamak, en günceli ve en iyiyi tüketiciye sunmak.

2017 yılı itibariyle Mondi Çocuk, Mondi bebek koleksiyonlarımızı tüketicimizin beğenisine sunmayı planlıyoruz. 0-3, 3-12 yaş grubu çocuk sahibi ailelerimizin ilgisini ve beğenisini kazanacağına inandığımız bu yeni serilerle; Mondi ürün gamını genişletme hedefimizi hayata geçirmiş olacağız.

Mağazalaşma sürecinde de büyük, önemli stratejik kararlar içindeyiz. Bu doğrultuda; ana arterler üzerinde büyük metrajlı kent mağazaları açıyoruz. Markamızın büyüme hedefleri kapsamında hayata geçirilecek pek çok yenilik, pek çok ilk bizleri çok heyecanlandırıyor. Uygulayacağımız fiyat politikalarımız ve kampanyalarımızla pazardan daha büyük bir pay elde etmek de hedeflerimiz arasında. Rekabetçi kimliğimizi koruyarak pazarın daha büyük bir bölümüne hitap eden inovatif ürünler sunmak; Mondi marka ruhunun özünü oluşturuyor.

Şık, modern, avangard tasarımlarla 2017 yılında da markamızın hızlı yükselişini sürdürmek temel amacımız olacak.

BELLONA HER YIL DAHA DA GÜZELLEŞİYOR

Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği ile müşterilerine her zaman zevkli alternatifler sunan Bellona, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarına bu yıl yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, genç odası, yatak, halı ve tekstil olmak üzere 25'nin üzerinde yeni ve farklı ürünüyle katılacak.

2016 yılında istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini ve 2017 yılına özel olarak hazırladıkları koleksiyonlarla girdiklerini belirten Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, "2017 yılında da mağazacılık faaliyetlerimizin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarımıza hız vereceğiz. Markamızın tasarım markası olduğunun bir kez daha altını çizerek, yeni ürünler ve farklı pazarlama stratejilerimizle birlikte 2017 yılında Bellona markası olarak yüzde 13 büyümeyi ve yıllık ciromuzu 1 Milyar TL barajına getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Dünya markası olmak."dedi.

Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Bellona bugün 60'tan fazla ülkede 800'ü aşkın bayisiyle tüketicilere ulaşıyor. Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt verirken, bir yandan da uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırıyor.

Küresel hedefleri doğrultusunda bir yandan hızlı mağazalaşma çalışmalarını sürdüren Bellona, diğer yandan son kullanıcının kolay ulaşabileceği, kendini evinde hissederek rahat alışveriş yapabileceği davetkâr mağaza ortamları sunmaya devam ediyor.

Bellona Pazarlama müdürü Bülent Alıcı "Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuarı olan İsmob'da, sektöre liderlik eden marka olarak yer almak, sektör temsilcileri ile bir arada bulunarak ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunmak bizler açısından son derece önemli. Bellona markası olarak konsept bütünlüğüne büyük önem veriyor ve uyumu evin her köşesine yansıtmayı amaçlıyoruz. Mobilyada alışılmış renklerin dışında doğal renk ve dokularla bütünlük sağlayacak turkuaz, yeşil vb gibi farklı renk tonlarını tüketicilerin beğenilerine sunarak oluşturduğumuz bu trendi daha farklı noktalara taşıyacağız. Ayrıca yemek odası, koltuk takımı, sehpa ve halı gibi parçaların bir biri ile uyumuna ve konsept bütünlüğü arz etmesine büyük önem veriyoruz."

2016 yılının zor geçen bir yıl olmasına rağmen oldukça verimli geçirildiğini belirten Bülent Alıcı, "2016 yılını büyüme ile kapatıp, yıl hedeflerini gerçekleştirdik. 2017 yılında da mağazacılık faaliyetlerimizin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarımıza hız vereceğiz. En büyük hedefimiz; tasarım, fonksiyonellik ve şıklığı ile ön plana çıkaran ürünlerimize yenilerini ekleyerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak. Markamızın tasarım markası olduğunun bir kez daha altını çizmek. Koleksiyonlarımızda modernizmi, avangardı ve içerisinde teknolojiyi barındıran farklı tarzlarda ürünler sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl uygulamaya başladığımız ve oldukça ilgili gören mobilyada renk kullanımını bu yılda devam ettireceğiz."

İSMOB Fuarı'nda 2017 yılı için hazırlanan yeni koleksiyonun tamamının gösterilmesinin mümkün olmadığını ancak en çarpıcı ürünler ve en yeni modellerle ziyaretçileri karşılayacaklarını da belirten Bülent Alıcı, Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuarı olan İsmob'da, sektöre liderlik eden marka olarak yer almak, sektör temsilcileri ile bir arada bulunarak ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunmak bizler açısından son derece anlamlı. Bunun yanında fuar, sektörün gelişimi açısından büyük öneme sahip. Ülkemizin mobilyadaki yetkinliğini, uzmanlığını tüm dünyaya duyurmak için çok kıymetli bir platform. Sektörün en iddialı markalarından biri olarak; bu fuarı etkili ve verimli geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

HEDEF, GLOBAL ÖLÇEKTE TRENDLERİ BELİRLEYEN BİR MARKA OLMAK

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal yeni çizgilerini, Türk mobilya endüstrisini yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerle buluşturan İstanbul Mobilya Fuarı'nda tüketicinin ve profesyonellerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin en büyük mobilya fuarına İSMOB'a 4 ayrı Ürün Concepti, 2 genç odası ve farklı yatak concepti ile katılacak olan İstikbal, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da mobilya trendlerini belirleyecek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. İstikbal markamızla verimli geçen bir yılı daha yine büyümeyle kapattık.

İstikbal olarak, 2017 yılı markamızın 60. Yılı olup, mobilya sektörünün en köklü en eski ve açık ara lider markasıyız. 60 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle bu yıl da yine yeni ürünlerle pazara yön vermeyi ve liderliğimizin verdiği özgüvenle en yakın rakiplerimiz arasındaki farkı daha da derinleştirmek istiyoruz. Farklılaştırılmış pazarlama stratejilerimizle bu yıl yüzde 12 büyümeyi ve mobilya sektöründeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. İstikbal olarak Temel hedefimiz olan 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 3 mobilya üreticisi arasında yer alma iddiamız doğrultusunda yol almaktayız. Bizi bu hedefe ulaştıracak yatırımlara ağırlık vermenin yanı sıra, tasarım anlayışımızı da sürekli yenileyerek, markamızı dünyanın en iyileri arasına görmenin gururunu ülkemize yaşatmak için çalışıyoruz. Çünkü biz markamızı estetik ve ekonomik bir unsur olmanın yanında milli bir değer haline getirmek istiyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobilya üreticisi olarak 2017 yılında da koleksiyonlarımızla sektöre yön vereceğimize, doğru ve başarılı tasarımlarla bu yıl da öncü rolü üstleneceğimize inanıyoruz. Koleksiyonlarımızda yemek odasından oturma grubuna, genç odasından yatak odası ve yatak, ev tekstili, halıya kadar, bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ürünlerini her kesimden kullanıcının beğenisine sunmaktayız. Bu yıl koleksiyonlarımızda krem tonlardan koyu renklere kadar birçok farklı renk yer alıyor. Klasik ürünlerden modern çizgilere, her kesimden, her beğeniye hitap edecek tasarımlarımızla tüketicilerimizle buluşacağız. Tüketicisinin hayatına girdiği günden bugüne İstikbal her zaman yeniliklere açık bir marka kimliği taşımıştır. Tüketicimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun koleksiyonları sadece estetik yönüyle değil; kalite, konfor ve fonksiyonellik perspektifiyle üretmek bugün bizi güvenilen bir marka haline getirmiştir.

İstikbal markası olarak, İSMOB Fuarı'nın sektöre çok önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle nihai tüketicilerin zevk, beklenti ve tercihlerinin esnek bir yapıda çok hızlı değiştiği günümüzde geleceğin trendlerinin belirlenmesinde İSMOB Fuarı'nın büyük ve ciddi bir katkısı var. Mobilya sektöründeki oyuncuların ve tüketicilerin bu fuarlara gösterdiği ilginin de organizasyonun önemini artırdığını söyleyebiliriz. Tüm fuarlar gibi bu fuar da tüketicinin doğrudan fikirlerini almak adına çok önemli bir fırsat. Bu geri bildirimler bizim tasarımlarımız, koleksiyon içeriğimizi geliştirmemiz ve tüketiciye daha da yakınlaşmamız adına önemli bir kılavuz. Fuarda bir yandan yurtdışı potansiyel müşterilerimizle, diğer yandan da yurtiçinde faaliyet gösteren bayilerimize yeni dönemdeki tasarım anlayışımızı sunmaktayız. Bu önemli buluşmanın sektörün önemli bileşenlerinin fikir ve düşüncelerini almak anlamında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. "

09.01.2017 13:19:28 TSI

