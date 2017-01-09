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Üniversite'den Halep'e 2 TIR yardım

- Üniversite, Köyceğiz Belediyesi, Türk Kızılayı, KYK Muğla Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından Halep'e gönderilmek üzere toplanan 2 TIR yardım yola çıktı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından başlatılan Halep'e Yardım kampanyasında iki tOR gıda ve giyecek yardımı Muğla'dan yola çıktı.

Yardım TIR'larının yola çıkmasından önce Üniversite Fuayene salonunda Halep dramını yansıtan fotoğraf sergisi açıldı. Törene Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, katıldı.

Halep'te bir insanlık dramının yaşandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, "Şehirler, okullar, hastaneler acımasızca bombalandı. Bir yaşına gelmemiş çocuklar öldürüldü. Böyle bir acıya tarihte az rastlanır diye düşünüyorum. Maalesef bütün dünya da bu acıya seyirci kaldı. Mazlumların halinden en iyi mazlumlar anlar. Anadolu insanı ve bizim neslimiz Suriye('de Halep'te ve dünyanın birçok ülkesindeki mazlumların acılarını paylaşmışlardır. Halep'in kuşatılması ile ilgili bu acı dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Üniversitemiz mensupları ve herkes bu yardım kampanyasına destek verdi. Özellikle Filistinli öğrencilerimiz yardım kampanyasında önemli rol oynadılar" dedi.

Ortadoğu'nun kan gölüne döndüğünü belirten Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, "Ülkemizi de bunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Biz tarihi çok güçlü ve köklü bir milletiz. Ayrıca, dünyaya örnek olmuş, insanlık görevlerimizi yerine getiren hayırsever bir milletiz. Halep'te yaşanan acıları bir nebze olsun dindirebilmek için Üniversitemiz, Türk Kızaılay'ı, Köyceğiz Belediyesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Diyanet vakfı Muğla Şubesi ve özellikle öğrencilerimiz çok güzel bir kampanyaya imza attılar" dedi.

Konuşmaların ardından Halep dramının yaşandığı fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı ve protokol sergiyi gezdi. Ardından Halep için toplanan yardım TIR'ları yola çıktı.

(BT-İK)



09.01.2017 13:20:52 TSI

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