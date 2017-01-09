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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Rektör Güvenç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:19
Rektör Güvenç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması
Rektör Güvenç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması
(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Güvenç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Rektör Prof. Dr. Güvenç, gazetecilerin, mesleki çalışmalarında ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla demokratik kültürde önemli bir yer edindiğini belirterek, "Yaptıkları çalışmalarla sosyal hayatımıza "haber alma özgürlüğü" açısından önemli katkılar sunan gazetelerimizin, gazetecilerimizin ve basın çalışanlarımızın değeri, ülkemizde son zamanlarda meydana gelen olaylarda bir kez daha anlaşılmıştır. Gazetecilik, yayınladığı haberlerle farklı görüşten insanların sesini duyuran, basın dünyamızda 'çok sesliliği' sağlayan, kamuoyu oluşturan, toplumu yönlendiren ve bunu yaparken de sorumluluk prensibi ile hareket etmek durumunda olan bir meslektir. Halkın doğru ve güvenilir şekilde aydınlanmasını, olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan gazetecilerdir. Olumsuz şartlarda büyük özveriyle çalışan, onurlu ve yorucu bir mesleği icra eden gazetecilerimizin ve basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(MAD-SD-Y)

09.01.2017 13:24:05 TSI
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